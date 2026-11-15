Berlin (dpa/bb) – Neun Spieltage musste Alba Berlin auf den ersten Auswärtssieg in der Basketball-Bundesliga warten. Entsprechend groß war die Erleichterung nach dem 95:77-Erfolg bei den EWE Baskets Oldenburg. «Das war ein wichtiger Sieg für uns und fühlt sich wirklich gut an», sagte Sportdirektor Himar Ojeda.

Alba steigert sich in der Defensive

Wobei sich der Sportdirektor nach den ersten drei Pleiten bei den Bayern, in Trier und in Bonn ohnehin noch keine Sorgen gemacht hatte. «Weil die Auswärtsspiele bisher sehr schwierige waren. Und in zwei dieser Partien hatten wir zudem noch personelle Probleme», sagte er.





Die gab es auch gegen Oldenburg. Aber dieses Mal fanden sie Lösungen. «Wir müssen diese Herausforderungen annehmen und nicht nach Entschuldigungen suchen. Deshalb waren das heute viele Schritte in die richtige Richtung», sagte Guard Martin Hermannsson. Besonders in der Defensive gab es in Oldenburg Fortschritte.

Hoffen auf Kayil gegen die Bayern

Die Problemzone unter dem Korb war aber immer noch sichtbar. Auch Oldenburg bekam dort zu viele Rebounds. «Da haben wir weiterhin ein Problem. Aber wir arbeiten daran und müssen das lösen. Das geht aber nicht von heute auf morgen», sagte Ojeda. Nach der schweren Verletzung von Norris Agbakoko fehlt dem deutschen Meister weiterhin ein zweiter echter Center im Kader.

Aber schon am nächsten Sonntag kommt es zum Prestigeduell gegen den FC Bayern München. Ein Gegner, der «zwei, drei Level über allen anderen Teams in der Liga» stehe, so Ojeda. Alba wird klarer Außenseiter sein. Mit dabei sein könnte dann wieder Jack Kayil. In Oldenburg fehlte er wegen eines Infekts. «Er hatte einige wirklich schlimme Tage und ist in Berlin geblieben», berichtete Ojeda. In ein paar Tagen soll er wieder dabei sein.