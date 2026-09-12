Pontevedra/Berlin (dpa) – Die Basketballer von Alba Berlin haben ihr letztes Testspiel vor dem Start in die Pflichtspielsaison verloren. Beim «Encesta Rias»-Turnier im galizischen Pontevedra unterlag der deutsche Meister am Samstag im Spiel um Platz drei dem spanischen Erstligisten Monbrus Obradoiro nach einem schwachen Auftritt deutlich mit 86:105 (32:50).

Beste Berliner Werfer waren Joe Wieskamp mit 16 und Sam Griesel mit zwölf Punkten. Am Freitag hatte Alba sein Halbfinale gegen den Euroleague-Teilnehmer Baskonia Vitoria-Gasteiz zwar knapp mit 99:101 (38:46) verloren, aber dabei dennoch überzeugt.





Am nächsten Freitag starten die Berliner dann mit einem Heimspiel gegen die Niners Chemnitz (20.00 Uhr/Dyn) in die BBL.