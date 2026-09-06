Oranienburg (dpa) – Die Basketballer von Alba Berlin haben ihr zweites öffentliches Testspiel der Saisonvorbereitung verloren. Der deutsche Meister unterlag nach einer schwachen Leistung in Oranienburg dem Bundesliga-Kontrahenten Rostock Seawolves überraschend deutlich mit 68:84 (38:53). Beste Berliner Werfer waren Joe Wieskamp mit 15 und Malte Delow mit 10 Punkten.

Trainer Pedro Calles musste auf Justin Bean, Neuzugang Jordan Ford und Benedikt Turudic verzichten. Dafür waren die zuletzt für ihre Nationalteams aktiven Malte Delow (Deutschland) und Martin Hermannsson (Island) wieder mit dabei. Sein Team leistete sich aber insgesamt zu viele Fehlwürfe und hatte auch beim Rebound erhebliche Probleme.





Bevor für Alba am 18. September mit einem Heimspiel gegen die Niners Chemnitz die Pflichtspielsaison startet, treten die Berliner am Freitag und Samstag noch beim «Encesta Rias»-Turnier im galizischen Pontevedra in Spanien an. Dort nehmen auch die Euroleague-Teams Baskonia Vitoria und Valencia Basket teil.