Berlin (dpa) – Alba Berlin hat das Prestigeduell der Basketball-Bundesliga gegen den FC Bayern München verloren. In der Neuauflage des letztjährigen Finales unterlag der Titelverteidiger aus der Hauptstadt daheim vor 14.500 Zuschauern in der ausverkauften Halle mit 79:90 (43:46). Während Bayern weiter an der Tabellenspitze thront, fällt Alba auf Platz neun zurück. Beste Berliner Werfer waren Jordan Ford mit 16 und Sam Griesel mit 14 Punkten.

Beide Kontrahenten gingen gleich mit hoher Intensität zu Werke. Nach ausgeglichenem Auftakt waren es die Bayern, die sich langsam etwas absetzen konnten. Das lag vor allem an ihrer Wurfquote aus der Distanz. Alle ihre ersten sechs Dreierversuche fanden den Weg in den Korb. Mitte des zweiten Viertels war der Berliner Rückstand so auf 13 Punkte angewachsen (23:36).





Bayern setzen sich nach dem Seitenwechsel ab

Alba hingegen vergab zunächst zu viele Würfe und kassierte immer wieder Foulpfiffe, was die Münchener oft an die Freiwurflinie brachte. Aber die Berliner wehrten sich, hielten mit viel Physis dagegen. Und als die Wurfquote der Gäste runterging, konnten sie das nutzen und sich zur Halbzeit wieder auf drei Punkte herankämpfen.

Doch nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Bayern wieder treffsicherer – im Gegensatz zu Alba. Die Gäste zogen im dritten Viertel wieder auf 16 Punkte davon (47:63). Trotz des klaren Rückstands kämpften die Berliner weiter. Aber die Bayern spulten routiniert ihr Programm herunter und Alba kam nicht mehr näher als acht Punkte heran.