Berlin (dpa/bb) – Die Basketballer von Alba Berlin haben ihre erste Partie beim Gloria Cup im türkischen Antalya verloren. Die Berliner verloren zum Auftakt des Testturniers gegen das Euroleague-Team von Anadolu Efes Istanbul mit 64:79 (39:44). Beste Alba-Werfer waren Yanni Wetzell mit 13 und Khalifa Koumadje mit zehn Punkten.

Für Alba war es bereits die zweite Niederlage im dritten Testspiel. Am Freitag folgt die nächste Partie gegen den Euroleague-Kontrahenten Zalgiris Kaunas aus Litauen (18.00 Uhr/Dyn), den Abschluss bildet am Sonntag die Partie gegen die Gastgeber von Tofaş SK. Am 22. September startet Alba bei den Veolia Towers Hamburg in die neue Bundesliga-Saison.

Trainer Israel Gonzalez musste auf Forward Tim Schneider verzichten, der sich einer Augen-OP unterziehen muss und mehrere Wochen ausfällt. Die Berliner hielten gegen Anadolu lange mit, erst im letzten Viertel wurde es deutlicher. Für Gonzalez setzen sich damit die bisherigen Probleme der Saisonvorbereitung fort.

«Es ist bisher keine gute Vorbereitung für uns. Wir haben einige körperliche Probleme bei den Spielern und können nicht so trainieren und uns entwickeln, wie wir es uns wünschen. Das bereitet mir große Sorgen, denn es läuft nicht so, wie es sein sollte», sagte der Spanier.