Berlin (dpa/bb) – Eine Woche nach der herben Pleite beim FC Bayern München hat Alba Berlin auch gegen Pokalsieger Bamberg Baskets verloren. Der deutsche Basketballmeister unterlag zu Hause vor 9.060 Zuschauern nach einer über weite Phasen schwachen Leistung mit 83:98 (39:46).

Für Alba war es nach zwei Auftaktsiegen die zweite Pleite in Serie. Beste Berliner Werfer waren Jack Kayil und Joe Wierskamp mit je 16 Punkten.





Trainer Pedro Calles musste auf das verletzte Duo Martin Hermannsson und Norris Agbakoko verzichten. Und ohne das Duo legte Alba einen katastrophalen Start hin. Die Hauptstädter fanden überhaupt keinen Offensivrhythmus und es reihten sich Fehlwürfe und Ballverluste aneinander. In den ersten knapp neun Minuten fanden lediglich zwei Drei-Punkte-Würfe den Weg in den Bamberger Korb.

Alba zeigt große Reboundschwächen

So wurde der Rückstand schon im ersten Viertel zweistellig. Zu Beginn des zweiten Abschnittes wuchs er auf 15 Punkte (17:32) an. Anschließend konnten sich die Berliner zwar offensiv steigern, aber ohne echten Center auf dem Feld blieb die eklatante Reboundschwäche.

Nach dem Seitenwechsel kam Alba zwar auf fünf Punkte heran, aber Bamberg schlug sofort mit einem 8:0-Lauf zurück. Die Gäste trafen nun wieder ihre Distanzwürfe, während bei den Gastgebern die Quote herunterging. Alba kämpfte zwar bis zum Ende, aber näher als drei Punkte kamen die Gastgeber nicht mehr heran.