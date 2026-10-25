Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin hat nach drei Pleiten in Serie in der Basketball-Bundesliga den Abwärtstrend gestoppt. Der deutsche Meister gewann daheim vor 8.279 Zuschauern gegen ratiopharm Ulm am Ende deutlich mit 98:82 (45:43). Alba rückt damit auf Platz zehn vor. Beste Berliner Werfer waren Sam Griesel mit 19 und Yankuba Sima mit 18 Punkten.

Bei den Gastgebern kehrte Point Guard Martin Hermannsson nach Verletzungspause zurück, es fehlte aber weiterhin Jack Kayil. Zumindest hatte Alba aber nun wieder einen echten Spielmacher im Team. Die Partie begann zunächst sehr ausgeglichen. Die Führung wechselte, aber kein Team konnte sich absetzen.





Alba mit starkem Schlussspurt

Im zweiten Viertel fand Alba dann besser den Weg zum Korb. Und dank guter Defensivarbeit konnten sich die Gastgeber bis Mitte des Abschnittes auf 15 Punkte absetzen (39:24). Doch anschließend leisteten sie sich zu viele Fehler und Ulm kam mit einem 16:9-Lauf bis zur Pause wieder heran.

Nach dem Seitenwechsel hatte Alba weiter Probleme in der Offensive und lag plötzlich wieder in Rückstand (47:51). Die Partie war hektischer und es wurde um jeden Ball gekämpft. Doch die Gastgeber hatten jetzt mehr zuzusetzen, stoppten mit starker Defensive immer wieder die Angriffe der Ulmer. Mitte des letzten Viertels zog Alba vorentscheidend auf 21 Punkte davon (83:62).