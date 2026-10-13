Berlin (dpa/bb) – Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Champions League auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen. Allerdings musste der deutsche Meister gegen das Team von Igokea Aleksandrovac aus Bosnien-Herzegowina beim 90:79 (38:40)-Erfolg lange zittern. Alba bleibt damit Tabellenführer der Gruppe D. Beste Berliner Werfer waren vor 8521 Zuschauern Joe Wieskamp mit 19 und Justin Bean mit 14 Punkten.

Es entwickelte sich sofort eine temporeiche Partie. Die Berliner, die wieder ohne das verletzte Duo Martin Hermannsson und Norris Agbakoko auskommen mussten, machten zwar die ersten Punkte, gerieten dann aber schnell in Rückstand. Kurz vor Ende des ersten Viertels ging Alba zwar wieder in Führung (16:15), aber drei katastrophale Fehler in Serie ließen sie erneut hinterherlaufen.





Wieskamp führt Alba zum Sieg

Während Alba in der Defensive gut arbeitete und auch die Größennachteile unter dem Korb so gut wie möglich kompensieren konnte, wollte in der Offensive kein Spielfluss aufkommen – viele Missverständnisse und eine schwache Wurfquote aus der Distanz prägten das Bild. Oft waren es nur Einzelaktionen, die zum Erfolg führten. So blieb Alba zumindest weiter dran.

Die Berliner kamen dann aber verbessert aus der Kabine, arbeiteten nun aggressiver und holten sich die Führung zurück. Vier Minuten vor dem Ende konnten sie diese auch auf sieben Punkte ausbauen (79:71). Das war vor allem Wieskamp zu verdanken, der nun heiß lief. Und dieses Mal brachten die Gastgeber diesen Vorsprung auch ins Ziel.