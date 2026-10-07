Berlin (dpa/bb) – Die Basketballer von Alba Berlin sind erfolgreich in die Champions League gestartet. Der deutsche Meister gewann am Mittwochabend im tschechischen Pardubitz gegen Slavia Prag klar mit 110:86 (52:40). Weil der Club eine Fusion hinter sich hat, tritt er in dem 120 Kilometer von der Hauptstadt entfernten Ort an.

Das Team von Trainer Pedro Calles übernahm durch den Sieg die Führung in Gruppe G. Beste Berliner Werfer waren Brandon Angel mit 21 und Joe Wieskamp sowie Jordan Ford mit je 16 Punkten.





In der Partie gingen beide Teams kämpferisch zu Werke und Alba hielt gut dagegen – besonders unter dem eigenen Korb. Und da Slavia zunächst viele Chancen vergab, konnten sich die Gäste Mitte des ersten Viertels gleich mit einem 11:0-Lauf absetzen (18:6). Doch anschließend stockte das Berliner Offensivspiel und die Gastgeber kamen wieder heran.

Alba setzt sich nach dem Seitenwechsel entscheidend ab

Zu Beginn des zweiten Viertels glich Prag wieder aus (21:21). Die Partie war nun deutlich ausgeglichener und zusehends kamen die Berliner Rebound-Probleme zum Vorschein. Gleich sieben Bälle konnten sich die Gastgeber vor der Pause unter dem Alba-Korb sichern. Aber die Gäste schlugen noch vor der Pause zurück – dank einer starken Dreierquote.

Und das half, denn Alba kam stark aus der Kabine. Sie ließen den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen, so dass Slavia nicht mehr hinterherkam. Die Berliner dominierten fortan die Partie und bauten die Führung bis kurz vor Ende des dritten Viertels auf 25 Punkte aus (86:61). Damit war die Partie vorzeitig entschieden.