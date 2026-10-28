Berlin (dpa/bb) – Die Basketballer von Alba Berlin haben das Spitzenspiel der Gruppe G in der Champions League gewonnen. Im Duell der bis dahin noch ungeschlagenen Teams gewann der deutsche Meister daheim vor 8.171 Zuschauern gegen den spanischen Vertreter Surne Bilbao mit 103:100 (43:48). Damit ist Alba nun alleiniger Tabellenführer. Beste Berliner Werfer waren Brandon Angel mit 24 und Jordan Ford mit 21 Punkten.

Es entwickelte sich sofort eine sehr physische Partie. Alba war gleich da und fand schnell den Rhythmus. Die Würfe fielen – allerdings auf beiden Seiten. Schnell wurde die Berliner Unterlegenheit unter dem Korb sichtbar. So konnte Bilbao immer wieder Rebounds einsammeln. Ende des ersten Viertels gerieten die Gastgeber dann wieder in Rückstand.





Aus 13 Punkten Rückstand noch zum Sieg

Und der wuchs im zweiten Viertel weiter an, weil Alba fast dreieinhalb Minuten keinen Punkt erzielte (24:33). In der Defensive fehlte Alba nun der Zugriff, fast immer waren sie einen Schritt zu spät. Viel zu einfach kam Bilbao zu Punkten. Zumindest bis zur Pause konnten die Berliner wieder etwas verkürzen.

Doch auch nach dem Seitenwechsel zog Bilbao auf 61:48 davon. Aber dann wachte Alba auf und konnte nach einem 26:11-Lauf Ende des dritten Viertels sogar wieder in Führung gehen. Und diese bauten die Berliner im letzten Abschnitt auf neun Punkte aus (81:72). Doch es wurde noch dramatisch. 54 Sekunden lagen sie plötzlich wieder 97:98 zurück, ehe Justin Bean 9,8 Sekunden vor Ende sein Team mit einem Dreier erlöste.