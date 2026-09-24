Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin hat auch sein zweites Saisonspiel in der Basketball-Bundesliga gewonnen. Der Titelverteidiger besiegte vor 6.711 Zuschauern in heimischer Halle die Skyliners Frankfurt nach solider Vorstellung 94:83 (41:39). Beste Berliner Werfer waren Brandon Angel mit 18 und Justin Bean mit 16 Punkten.

Die Partie begann für beide Teams sehr zäh mit vielen Fehlern, die Führung wechselte hin und her. Ende des ersten Viertels konnte sich Alba dann mit sechs Punkten etwas absetzen (20:14), aber der Vorsprung hielt nicht lange.





Alba dreht das Spiel kurz vor der Pause

Zu schwach war die Wurfquote, zu große Probleme gab es unter dem eigenen Korb, wo man den Gästen viel zu viele Rebounds gestattete – und ihnen damit zweite Wurfchancen gab. Als Frankfurt dann offensiv besser ins Spiel kam, lag Alba plötzlich im zweiten Viertel 31:39 zurück. Aber dann wachten die Berliner auf und legten einen 10:0-Lauf bis zur Halbzeitsirene hin.

Und diesen Schwung nahmen sie auch mit in die zweite Hälfte. Der Ball lief nun besser und bei den Gästen schwand vor allem defensiv die Intensität. Bis Ende des dritten Viertels hatte Alba den Vorsprung auf 14 Punkte ausgebaut (69:55). Dennoch mussten sie bis zum Ende um den Erfolg kämpfen.