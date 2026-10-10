Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin kommt in der Basketball-Bundesliga nicht in Fahrt. Der deutsche Meister verlor am Samstagabend vor 5.400 Zuschauern bei den Gladiators Trier nach einem Einbruch in der zweiten Hälfte mit 75:95 (47:50). Für Alba war es bereits die dritte Ligapleite in Serie und hängt weiter im unteren Tabellendrittel fest. Beste Berliner Werfer waren Jordan Ford mit 15 und Brandon Angel mit 14 Punkten.

Das Team von Trainer Pedro Calles verschlief den Start komplett. Trier war wacher, aggressiver und fokussierter. Die Berliner liefen zunächst nur hinterher und die ersten eigenen Punkte gab es erst nach knapp vier Minuten. Da lag der Club aus der Hauptstadt schon 0:10 zurück. Doch anschließend fing sich Alba zumindest in der Offensive.





Alba mit schwacher zweiten Hälfte

Die Berliner kamen nun wieder heran, doch Trier half vor allem eine gute Dreierquote, um weiter in Führung zu bleiben. Alba blieb aber ruhig und arbeitete besonders unter dem Korb sehr effektiv, wo sie fast jeden Ball einsammeln konnten. Kurz vor der Pause kamen sie so zum 47:47-Ausgleich. Zu viele Missverständnisse in der Offensive verhinderten aber eine mögliche Führung noch vor der Pause.

Doch nach dem Seitenwechsel startete Alba erneut schwach. Viele Ballverluste brachten Trier mehrfach einfache Punkte. Und so wurde der Rückstand nach einem 2:13-Lauf im dritten Viertel wieder zweistellig (56:71). Und nun hatten die Gastgeber bis zum Ende alles im Griff, weil den müder werdenden Berlinern kaum noch etwas gelang.