Berlin (dpa/bb) – Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Champions League ihre erste Niederlage einstecken müssen und damit möglicherweise den Sieg in der Gruppe G verspielt. Der Bundesligist verlor beim spanischen Vertreter Surne Bilbao mit 75:83 (39:45). Da Alba das Hinspiel nur 103:100 gewann, zogen die Basken in der Tabelle aufgrund des besseren direkten Vergleiches am deutschen Meister vorbei. Beste Berliner Schützen waren Brandon Angel mit 19 und Justin Bean mit 13 Punkten.

Bei Alba feierte Youngster Jack Kayil nach einer Wadenverletzung sein Comeback. Sein Team traf auch gleich die ersten beiden Punkte und ging schnell mit 5:2 in Führung. Doch die hielt nicht lange. Es folgte ein 0:11-Lauf. Fortan liefen die Gäste einem Rückstand hinterher.





Albas Aufholjagd wird nicht belohnt

Dabei arbeitete Alba sehr gut in der Defensive, konnte vor allem die Größennachteile unter dem Korb gut kompensieren. Doch die Berliner belohnten sich nicht dafür. Viel zu viele Ballverluste – oft schon im Aufbau – brachten Bilbao immer wieder einfache Punkte durch schnelle Fastbreaks.

Im dritten Viertel gelangen den Gästen dann nur sieben Punkte aus dem Spiel heraus und so wurde der Rückstand vor dem Schlussabschnitt erstmalig zweistellig (53:64). Doch Alba kämpfte sich zurück, ging gut 162 Sekunden vor Ende sogar wieder in Führung (74:72). Doch in den letzten gut zwei Minuten gelang kein Punkt mehr.