Berlin (dpa/bb) – Die Basketballer von Alba Berlin haben ihr erstes öffentliches Testspiel der Saisonvorbereitung gewonnen. Das Team von Trainer Pedro Calles schlug den Bundesliga-Konkurrenten Veolia Towers Hamburg in der Sömmeringhalle mit 89:83 (55:43). In der vergangenen Saison hatte Alba noch beide Ligaspiele gegen die Hanseaten verloren.

Beste Berliner Werfer waren der erst 17-jährige Nachwuchsakteur Fin Borczanowski mit 14, sowie Neuzugang Joe Wieskamp und Sam Griesel mit je elf Punkten. Alba musste auf Martin Hermannsson (Island) und Malte Delow (Deutschland) verzichten, die bei ihren Nationalteams weilen. Zudem fehlte Kapitän Jonas Mattisseck aus privaten Gründen und Point Guard Jack Kayil wurde geschont.





Auch die Alba-Frauen sind siegreich

Am nächsten Sonntag bestreitet Alba in Oranienburg dann ein weiteres Testspiel gegen einen Bundesligisten. Dann geht es gegen die Rostock Seawolves. Das erste Pflichtspiel steigt am 18. September mit einem Heimspiel gegen die Niners Chemnitz.

Zuvor hatten an selber Stätte die Bundesliga-Frauen von Alba ihr erstes Testspiel gegen Kooperationspartner TuS Lichterfelde deutlich mit 107:57 (62:27).