Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg geholt. Das Team von Trainer Pedro Calles gewann vor 8.722 Zuschauern gegen Aufsteiger Phoenix Hagen deutlich 102:72 (56:47). Alba bleibt aber weiterhin im Liga-Mittelfeld. Beste Berliner Werfer waren Jordan Ford mit 18 und Joe Wieskamp mit 16 Punkten.

Beide Teams wollten von Beginn an Tempo machen. Nach einem ausgeglichenen Auftakt waren es die Gäste, die sich dank ihrer erfolgreichen Drei-Punkt-Würfe erstmalig etwas absetzen konnten (13:8). Der deutsche Meister hingegen leistete sich einige technische Fehler und hatte Probleme, in der Defensive den Zugriff zu bekommen.





Alba setzt sich im dritten Viertel ab

Das änderte sich erst im zweiten Viertel. Nun gelang es den Berlinern vermehrt, Hagen zu stoppen. Mit einem 10:0-Lauf drehten sie die Partie (38:29). Auch trafen sie nun besser ihre Distanzwürfe. Allerdings bekamen die Gastgeber auch Probleme beim Rebound, so dass Hagen weiter dranbleiben konnte.

Alba kam dann aber deutlicher dominanter aus der Kabine. Die Gastgeber verteidigten aggressiver und aufmerksamer und kamen so immer wieder zu Ballgewinnen. Das brachte auch in der Offensive mehr Sicherheit. Die wiederum ging den Gästen mehr und mehr abhanden. Ende des dritten Viertels hatte sich Alba auf 27 Punkte abgesetzt (80:53). Das war die Vorentscheidung.