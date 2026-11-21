Berlin (dpa) – Die Aktivistin und FDP-Politikerin Karoline Preisler ist nach einem Handgemenge am Rande einer propalästinensischen Demonstration in Berlin zu Boden gegangen. Die Polizei nahm danach am späten Nachmittag eine 25-jährige Demo-Teilnehmerin vorläufig fest, wie die Beamten mitteilten. Preisler geht immer wieder zu propalästinensischen Versammlungen, um gegen dort vertretene Positionen zu demonstrieren.

Die Polizei teilte mit, nach der Demonstration am Nachmittag in Schöneberg sei es zu einem Handgemenge zwischen der 55-jährigen Politikerin und einer Versammlungsteilnehmerin gekommen. Kurz darauf soll Preisler von einer weiteren 25 Jahre alten Demoteilnehmerin getreten worden sein, so die Ermittler. Die Politikerin sei dabei zu Boden gegangen. Sie habe anschließend über Kopfschmerzen geklagt, eine medizinische Behandlung aber abgelehnt, hieß es von der Polizei.





FDP-Chef Wolfgang Kubicki schrieb auf der Plattform X, die gesamte FDP stehe hinter Karoline Preisler «in ihrem mutigen Einsatz gegen Antisemitismus». Der Hass der Angreifer werde nicht siegen. «Ihr werdet noch spüren, wozu der liberale Rechtsstaat fähig ist», so Kubicki.

Preisler wurde unter anderem mit dem Paul-Spiegel-Preis des Zentralrats der Juden ausgezeichnet – damit werden Menschen geehrt, die sich für eine Bürgergesellschaft und Zivilcourage engagieren.