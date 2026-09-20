Berlin (dpa/bb) – Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin hat AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker erneut ein Direktmandat verpasst. Im Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 1 bekam die 54-Jährige 9,3 Prozent der Erststimmen und landete nach Angaben der Landeswahlleitung auf Platz fünf.

Als Spitzenkandidatin ist Brinker der erneute Einzug ins Abgeordnetenhaus aber sicher. Die AfD-Politikerin zog 2016 erstmals ins Landesparlament ein und ist seit 2021 Vorsitzende der AfD-Fraktion. Die 54-Jährige war bereits bei der Wahl 2023 im Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 1 als Direktkandidatin angetreten und hatte 5,3 Prozent geholt.





Das Direktmandat gewann damals die CDU-Politikerin Claudia Wein mit mehr als 30 Prozent der Erststimmen. In diesem Jahr setzte sich Tonka Wojahn (Grüne, 24,6 Prozent) mit einem knappen Vorsprung von 0,3 Prozentpunkten vor Wein durch.