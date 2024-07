Forst (Lausitz) (dpa/bb) – Die AfD-Fraktion im Kreistag Spree-Neiße – die stärkste in den Kommunalparlamenten in Brandenburg – ist bei der Wahl zum Vorsitzenden gescheitert. Der Kreistag wählte in Forst (Lausitz) Torsten Schüler (FDP) aus der Fraktion Freie Bürger mit 29 Stimmen erneut zum Vorsitzenden. Der AfD-Politiker Daniel Münschke, der auch Landtagsabgeordneter ist, unterlag mit 21 Stimmen. Er erhielt allerdings rechnerisch mehr Stimmen als die der AfD-Fraktion.

Schüler sagte nach der Wahl: Das Ziel müsse sein, «dass wir hier gemeinsam uns streiten, aber im Konsens dann Kompromisse finden». Münschke hatte vorher für Gemeinsamkeit geworben: «Wir müssen gemeinsam einen Kurs bestimmen, der uns in einen sicheren Hafen bringt», sagte er. Es gehe um ein Zeichen der Fairness.

AfD-Fraktionschef Thomas Kochan forderte den Vorsitz ein. Die anderen Fraktionen sollten «einer Fraktion, die mit 38 Prozent eingezogen ist, auch den Vorsitz zugestehen», sagte Kochan vor der Sitzung der Deutschen Presse-Agentur.

Die AfD erreichte bei der Kommunalwahl in Spree-Neiße im Juni 38,2 Prozent, die CDU 20,1 Prozent und die SPD 13,0 Prozent. Die Linke kam auf 6,8 Prozent, BVB/Freie Wähler lagen bei 5,3 Prozent. Die FDP erreichte 3,3 Prozent, die Grünen kamen auf 2,1 Prozent. Dazu kommen mehrere Wählervereinigungen. Die AfD wuchs im Kreistag von 13 auf 19 Mitglieder. Die FDP und mehrere Wählervereinigungen sind in der Fraktion Freie Bürger organisiert.