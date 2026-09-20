Berlin (dpa) – Die AfD hat bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl in Marzahn-Hellersdorf am besten abgeschnitten. In dem Bezirk holte die Partei nach Auszählung von knapp 90 Prozent der Gebiete laut Wahlleiter mehr als 30 Prozent bei den Erst- und Zweitstimmen. Bei der vorherigen Wahl 2023 lag die CDU vorn.

Die AfD erhielt in dem Bezirk am Sonntag voraussichtlich fünf von sechs Direktmandaten. Ein Direktmandat geht aller Voraussicht nach an die bisherige CDU-Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch. Bei der Wahl 2023 holte die AfD ihre einzigen beiden Berliner Direktmandate in Marzahn-Hellersdorf, vier gingen damals an die CDU.





Am Sonntag legte die Partei von Landeschefin Kristin Brinker aber auch in anderen Bezirken zu. In Treptow-Köpenick holte sie voraussichtlich drei Direktmandate, in Lichtenberg, Reinickendorf, Pankow und Spandau jeweils eines.