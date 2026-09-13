Werder (dpa/bb) – Zwei Jugendliche sollen ein AfD-Büro in Werder (Landkreis Potsdam-Mittelmark) beschmiert haben. Eine Zeugin beobachtete am späten Samstagabend, wie zwei maskierte Unbekannte das Gebäude beschmierten und dann flüchteten, wie die Polizeidirektion West mitteilte.

Die Polizei stellte demnach in der Nähe zwei Jugendliche, die zur Beschreibung der Zeugin passten. Die Beamten fanden Spraydosen und Permanentmarker bei den beiden, wie es hieß. Im Anschluss brachten sie die Jugendlichen zu deren Erziehungsberechtigten.



