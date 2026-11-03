Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam hat bei einem Mobilitätsranking des ADAC von mittelgroßen deutschen Städten den sechsten Platz belegt. Sie verbessere sich damit gegenüber der letzten Erhebung 2021 um sechs Plätze, hieß es vom ADAC. Besonders zufrieden waren die Befragten in Potsdam mit dem Fußverkehr. Hier belegte die Stadt den zweiten Platz von 29 Städten.

Potsdam punktet bei Bus, Bahn und Fahrrad

Das Zufriedenheitsranking zeigt, dass Potsdam in fast allen Mobilitätsbereichen im vorderen Drittel landet. Mit Blick auf das Auto liegt die Stadt auf Platz zehn, beim Radverkehr auf Platz sieben, im Nahverkehr erreicht die Stadt Platz fünf. In allen Bereichen legte Potsdam laut ADAC zu. Laut ADAC stellen der Sanierungsbedarf bei Straßen und Brücken, umfangreiche Baumaßnahmen und die Entwicklung neuer Wohnquartiere hohe Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur.





Im bundesweiten Vergleich belegte Münster wie bereits 2021 den ersten Platz. Die stärkste Verbesserung erreichte Mönchengladbach. Schlusslicht ist Oberhausen. Für den ADAC Monitor wurden mehr als 11.600

Bürger in 29 deutschen Städten mit weniger als

500.000 Einwohnern befragt.