Berlin (dpa/bb) – Bei einem Brand in einem Wohnhochhaus in Berlin-Buckow sind acht Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten sie Rauchgase eingeatmet und wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr brannten am späten Sonntagabend in der Ringslebenstraße mehrere Kellerverschläge auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern.

Die Feuerwehr hatte einen sogenannten Massenanfall von Verletzten ausgerufen, wodurch automatisch mehr Rettungsmittel zur Verfügung stehen. Aufgrund der hohen Temperaturen im Keller war der Einsatz mit 120 Kräften und 40 Fahrzeugen den Angaben zufolge besonders groß. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von schwerer Brandstiftung aus, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte.





In der Folge des Brandes wurde der Strom abgestellt. 32 Wohnungen waren vorübergehend unbewohnbar, die Bewohner mussten die Nacht andernorts verbringen. Die meisten Menschen kamen laut Feuerwehr selbst unter, für die übrigen vermittelte das Bezirksamt demnach eine Notunterkunft.