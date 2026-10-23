Berlin (dpa/bb) – Die wortgewandtesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Landes treten heute in Berlin beim Finale der deutschen Science Slam Meisterschaft in Berlin gegeneinander an. Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr in der Philharmonie statt.

Die acht Finalistinnen und Finalisten haben jeweils zehn Minuten Zeit. Ziel sei es, ihr eigenes Forschungsprojekt möglichst verständlich, unterhaltsam und mitreißend zu präsentieren, wie es in der Beschreibung der Veranstaltung heißt. Hilfsmittel wie Requisiten oder Präsentationen sind erlaubt. Mit dabei sind Themen aus den Bereichen Physik, Pflanzenvirologie, Frauengesundheit und Humangeographie. Über den oder die Gewinnerin entscheidet das Publikum.





Poetry Slam ist immaterielles Kulturerbe

Der Science Slam ist eine Weiterentwicklung des Poetry Slams. Beim Poetry Slam werden selbst verfasste literarische Texte vorgetragen, beim Science Slam geht es um Forschungsprojekte von Wissenschaftlern.

2016 wurde die deutschsprachige Poetry-Slam-Szene in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen. Laut Unesco wurde die Poetry-Slam-Kultur aus den USA nach Deutschland importiert und hat sich schnell in deutschen Großstädten verbreitet. Heute sei die deutschsprachige Szene größer und vielfältiger als in den USA.