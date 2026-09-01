Seehausen/Wittenberge (dpa) – Die Elbbrücke der Bundesstraße B189 zwischen Seehausen und Wittenberge wird ab der kommenden Woche für den Verkehr gesperrt. Hintergrund sind vorbereitende Arbeiten für den Abriss des Bauwerks an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg, wie das Magdeburger Infrastrukturministerium mitteilte. Der Verkehr wird bereits seit dieser Woche über die neue Elbbrücke der A14 geführt. Dafür wurde die bereits fertiggestellte östliche Fahrbahn der künftigen Autobahn freigegeben.

Für den geplanten Abriss und den anschließenden Neubau der alten Elbbrücke werden zunächst Hilfsstützen gesetzt, heißt es weiter. Anschließend wird der Asphalt auf der gesamten Länge abgefräst und das Bauwerk wird Stück für Stück zurückgebaut. Den Anfang macht demnach ein rund 92 Meter langes Mittelteil. Der gesamte Rückbau dauere voraussichtlich acht Monate. Im Herbst 2029 soll die neue Brücke nach bisheriger Planung für den Verkehr freigegeben werden. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Infrastrukturministerium voraussichtlich auf 120 Millionen Euro.



