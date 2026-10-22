Berlin (dpa/bb) – Ein abgestellter Kanister unter einer Fernwärmeleitung hat in Berlin einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. An der Bahnstrecke Biesdorf-Wuhletal habe eine Streife der Polizei den Kanister unterhalb der Brücke am Blumberger Damm entdeckt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Daraufhin wurde der Ort «großräumig abgesperrt», sodass zwischenzeitlich sogar der Fern- und S-Bahnverkehr eingestellt wurde. Spezialisten der Polizei wurden angefordert. Diese stellten fest, dass Benzin in dem Kanister war. Kurz darauf wurde der Bahnverkehr wieder freigegeben.