Berlin (dpa/bb) – Das Berliner Abgeordnetenhaus debattiert bei seiner nächsten Sitzung heute (ab 10.00 Uhr) über die Situation an den Schulen in der Hauptstadt. Gleich zu Beginn in der aktuellen Stunde soll insbesondere über die Schulbauoffensive diskutiert werden, die vor zehn Jahren gestartet ist.

Zum Beginn des neuen Schuljahrs 2026/27 ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit fast 405.000 auf einem Rekordniveau. Zwar sind zum neuen Schuljahr rund 8.000 neue Schulplätze entstanden, trotzdem bleibt es in den Schulen voll. Das Problem ist auch zehn Jahre nach dem Start der Offensive noch nicht gelöst.





Bei der vorletzten Sitzung vor der Wahl eines neuen Landesparlaments am 20. September stehen eine Reihe weiterer Themen auf der Tagesordnung. Dazu gehört unter anderem die Debatte über den Bericht des Untersuchungsausschusses zur Vergabe von Fördermitteln für Projekte gegen Antisemitismus.