Berlin (dpa/bb) – Berlin schickt unter anderem die Verlegerin Friede Springer und die Gynäkologin und Chefärztin Mandy Mangler in die Bundesversammlung. Diese entscheidet am 30. Januar 2027 über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das Berliner Abgeordnetenhaus bestimmte die insgesamt 26 Delegierten bei seiner Sitzung in geheimer Wahl.

Sie waren von den Fraktionen im Landesparlament vorgeschlagen worden. Springer nominierte die CDU, Mangler die SPD. Dabei sind auch die Politökonomin Maja Göpel auf Vorschlag der Grünen, die Integrationsbeauftragte von Berlin-Neukölln, Güner Balci, auf Vorschlag der CDU, der Soziologe Kazim Erdogan auf Vorschlag der SPD und der zuletzt im Gaza-Streifen tätige Arzt Amar Mardini auf Vorschlag der Linke.





Die AfD entsendet unter anderem die frühere DDR-Oppositionelle Angelika Barbe und den Ökonomen und Publizisten Matthias (alias Max) Otte in die Bundesversammlung. Dieser war 2022 AfD-Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten.

Auch Politiker dabei

Gewählt wurden außerdem eine Reihe von Mitgliedern des Abgeordnetenhauses, die bei der Wahl des Staatsoberhaupts dabei sein sollen: Dazu zählen die Linke-Fraktionsvorsitzenden Elif Eralp und Tobias Schulze, der CDU-Fraktionschef Stefan Evers, der derzeitige Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Dabei sind auch die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Bettina Jarasch und Werner Graf sowie AfD-Fraktionschefin Kristin Brinker.

Ungewöhnlich viele ungültige Stimmen

Die 16 Landesparlamente, die in der Bundesversammlung die Hälfte der Mitglieder stellen, sind frei in ihrer Entscheidung, wen sie in dieses Gremium schicken. Bemerkenswert bei der Wahl im Abgeordnetenhaus war, dass 12 von 148 abgegebenen Stimmen ungültig waren. 11 davon enthielten nach Angaben von Parlamentspräsidentin Hendrikje Klein zu viele Kreuzchen.

Auch interessant: Die AfD-Fraktion kann sechs statt, wie ursprünglich geplant, fünf Delegierte in die Bundesversammlung schicken. Womöglich liegt es daran, dass ihre Kandidaten 30 Stimmen erhielten, obwohl die AfD nur 29 Abgeordnete hat. Die CDU stellt fünf Delegierte und damit einen weniger als die AfD, obwohl sie sechs nominiert hatte und ihre Fraktion größer ist.

Für Berlin in der Bundesversammlung vertreten sind außerdem die Bundestagsabgeordneten aus der Stadt. Für das höchste Staatsamt haben CDU und CSU Ilse Aigner (CSU) nominiert. Auch die SPD und die Grünen-Führung haben eine Zustimmung zu Aigner empfohlen. Für ihre Wahl zeichnet sich damit eine breite Mehrheit ab.