Berlin (dpa/bb) – Die aus der Linke-Fraktion ausgeschlossene Abgeordnete Vanessa Emde ist nicht zur Plenarsitzung des Landesparlaments erschienen. Ihr neuer Platz im Abgeordnetenhaus blieb frei. Die Linke-Fraktion hatte am Dienstagnachmittag ihren Ausschluss beschlossen. Emde gehört dem Landesparlament als Fraktionslose aber weiterhin an. Sie hat das Recht, parlamentarische Anfragen zu stellen oder auch, im Plenum das Wort zu ergreifen.

Emde hatte am Dienstag nach ihrem Ausschluss betont, sie wolle nicht auf ihr Mandat verzichten. Ihr Platz ist nun nicht mehr in den Reihen der Linke-Abgeordneten, sondern ein Stück dahinter. Allerdings war die Abgeordnete, die ihren Wahlkreis in Neukölln am 20. September direkt gewonnen hatte, dort am Vormittag zum Beginn der Plenarsitzung nicht zu sehen.





Emde verzichtete auf die Teilnahme an den Debatten

Auch nach Ende der Aktuellen Stunde und dem Beginn der Debatten über verschiedene Themen von der Bewerbung um die Weltausstellung Expo bis zur Inneren Sicherheit in Berlin tauchte sie nicht auf.

Emde stand immer wieder wegen ihrer Positionen zu Israel und zum Nahostkonflikt in der Kritik. Den Antrag zu ihrem Ausschluss hatte die Fraktionsspitze gestellt, die der Abgeordneten vor allem deren Verhalten gegenüber der Fraktion vorwarf und von einem Vertrauensverlust sprach. Emde zeige keinerlei Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren. Für den Ausschlussantrag stimmten am Dienstag 33 von 44 Abgeordneten, die nötige Zweidrittelmehrheit war damit erreicht.