Berlin (dpa/bb) – Nach nur wenigen Monaten auf dem Geschäftsführerposten verlässt Jürgen Amann die Tourismusagentur Visit Berlin. Wie die Agentur mitteilte, stimmte der Aufsichtsrat einer entsprechenden Aufhebungsvereinbarung zu.

«Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass die Vorstellungen über die strategische Ausrichtung und die weitere Entwicklung des Unternehmens nicht in ausreichendem Maße übereinstimmen», heißt es laut der Mitteilung in der Aufhebungsvereinbarung. Beide Seiten hätten sich daher «im besten gegenseitigen Einvernehmen auf eine Beendigung der Zusammenarbeit» geeinigt.





Abrechnungen Amanns werden in Köln überprüft

Der Abgang Amanns war vor knapp zwei Wochen bekanntgeworden. Der «Tagesspiegel» berichtete damals, dass das Betriebsklima unter seiner Führung von einigen als problematisch wahrgenommen worden sei. Der Deutschen Presse-Agentur wurde der «Tagesspiegel»-Bericht aus informierten Kreisen bestätigt.

Amann leitete die Tourismusagentur seit Juni gemeinsam mit Sabine Wendt. Er übernahm das Amt von Burkhard Kieker, der 17 Jahre lang den Kurs von Visit Berlin prägte. Amann wechselte vom Rhein an die Spree, vor dem Job in Berlin leitete er mehr als sechs Jahre lang das Unternehmen KölnTourismus.

Berliner Tourismus läuft Rekordzahlen von 2019 nach

Berlin hinkt im Tourismus seit Jahren den Rekordwerten der Vor-Corona-Zeit hinterher. Im Rekordjahr 2019 wurden 34 Millionen Übernachtungen verzeichnet, im vergangenen Jahr waren es 29,4 Millionen. Im ersten Halbjahr 2026 fiel die Bilanz schlechter aus als im Vorjahreszeitraum.