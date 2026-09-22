Herzberg (dpa/bb) – Nach Geruchsproblemen an ihrer Schule können die Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums in Herzberg (Landkreis Elbe-Elster) ab morgen wieder in Präsenz zum Unterricht kommen. «Die jüngste Untersuchung der Innenraumluft durch das beauftragte Sachverständigenbüro hat ein positives Ergebnis erbracht», teilte der Landkreis am Montag mit.

Die Bildungsdezernentin des Landkreises, Anja Miersch, sagte: «Wir sind froh, dass die Ergebnisse jetzt eine Rückkehr der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte in das Schulgebäude ermöglichen. Nach den vergangenen Wochen ist das für die gesamte Schulgemeinschaft eine wichtige und gute Nachricht.»





Dem Landkreis zufolge wurden bei der Grundreinigung des Gebäudes vor dem Start des neuen Schuljahres Geruchsauffälligkeiten festgestellt. Die Reinigungsarbeiten wurden daraufhin unterbrochen. Da nicht absehbar war, ob die Geruchsprobleme beseitigt werden können, wurde der Schulbetrieb vorsorglich nicht wieder im Gebäude aufgenommen. Während der Übergangszeit wurden Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.