Berlin (dpa/bb) – Studierende und Auszubildende in Berlin können sich am Donnerstag günstige Tickets für Theaterstücke, Opern und Konzerte sichern: Im Podewil in Berlin-Mitte gibt es wieder einen Studi & Azubi Ticketmarkt des Onlineportals Berlin Bühnen.

Wie die Kulturprojekte Berlin GmbH der Stadt mitteilte, gibt es dort zwischen 15 und 19 Uhr Tickets zu einem ermäßigten Preis ab 5 Euro für 34 Bühnen der Stadt. Im Angebot sind etwa Stücke des Berliner Ensembles, der Schaubühne am Lehniner Platz oder der Staatsoper Unter den Linden.





Die jungen Leute können im Podewil zudem mit Vertretern und Vertreterinnen der Bühnenhäuser ins Gespräch kommen und das Programm der neuen Spielzeit entdecken.

Das Onlineportal Berlin Bühnen bietet seit mehr als 20 Jahren einen gemeinsamen Spielplan für 106 Berliner Bühnen an. Es ist europaweit die größte und reichweitenstärkste Online-Plattform dieser Art. Den Studi & Azubi Ticketmarkt gibt es nach Angaben der Veranstalter seit vier Jahren.