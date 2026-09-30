Berlin (dpa/bb) – Fahrgäste müssen sich ab dem Abend im westlichen Teil der Berliner Ringbahn auf Einschränkungen einstellen. Von 22.00 Uhr (Mittwoch) bis Montag (1.30 Uhr) fahren keine Bahnen zwischen Beusselstraße und Halensee, wie die Berliner S-Bahn mitteilte. Dies betrifft die Ringbahnen sowie die S46 zwischen Königs Wusterhausen und Westend.

Ersatzbusse halten nicht am Westkreuz

Fahrgäste sollen in dem Abschnitt den Ersatzverkehr nutzen. Die Busse halten laut der S-Bahn jedoch nicht am Westkreuz. Wer von der Ringbahn auf die Strecken der S3, S5, S7 und S9 umsteigen will, soll demnach in Charlottenburg (Bushaltestelle Kaiser-Friedrich-Straße/Kantstraße) umsteigen.





Taktänderungen – davon auch S15 betroffen

Zwischen Mittwochabend und Montagfrüh kommt es der S-Bahn zufolge auch zu Taktänderungen. Demnach sind die Ringbahnen zwischen Beusselstraße und Wedding sowie zwischen Bundesplatz und Halensee nur im 10-Minuten-Takt unterwegs. Die S15 fahre in diesem Zeitraum zwischen Berlin Hauptbahnhof und Gesundbrunnen nur alle 20 Minuten.