Berlin (dpa/bb) – Nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Treptow-Köpenick liegt eine 90 Jahre alte Frau schwer verletzt auf der Intensivstation. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, stieß die Frau am Montagnachmittag auf ihrem Fahrrad mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Daraufhin wurde die Verletzte laut der Sprecherin von dem Unfallort in der Köllnischen Straße in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall kam.