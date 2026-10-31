Berlin (dpa/bb) – Ein 86-Jähriger ist in Berlin-Westend am Steuer bewusstlos geworden und mit dem Auto gegen einen Baum gefahren. Der Mann erlitt eine Kopfverletzung und seine 85 Jahre alte Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, Prellungen an Bauch, Rücken und den Händen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde demnach ambulant behandelt und der Mann stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Der Mann fuhr den Angaben zufolge am Freitagnachmittag auf dem Spandauer Damm und klagte über Unwohlsein. Er habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren und sei dabei mit dem Auto von der Straße abgekommen. Danach prallte der Wagen laut Polizei gegen einen Baum.



