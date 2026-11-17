Leegebruch (dpa/bb) – Eine Frau und zwei Männer sollen in Leegebruch (Landkreis Oberhavel) versucht haben, einen 85-Jährigen in seinem Garten auszurauben. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Senior am Montagabend von einer 20-Jährigen aus dem Haus geklingelt, wie die Polizei mitteilte. Demnach sei er von zwei 19-Jährigen angegriffen worden, als er zum Gartentor ging.

Der Mann wehrte sich laut Polizei, woraufhin die Verdächtigen vermutlich mit einem Auto flüchteten. Der 85-Jährige wurde bei der Attacke verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei habe das Trio und einen mutmaßlichen Fahrer in der Nähe festgenommen. Das mutmaßliche Fluchtauto sei sichergestellt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubs.





Mann auf Fußgängerbrücke ausgeraubt

Im nicht weit entfernten Birkenwerder wurde kurz zuvor ein 34-Jähriger auf einer Fußgängerbrücke von einer fünfköpfigen Gruppe ausgeraubt. Der Mann war laut Polizei mit seinem Hund unterwegs, als ihn zwei Männer aus der Gruppe bedrohten und zur Herausgabe seines Smartphones aufforderten. Der Mann kam der Aufforderung nach und gab den Tätern sein Telefon. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubs.