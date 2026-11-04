Basdorf (dpa/bb) – Ein 84-jähriger Fußgänger ist bei einem Unfall in Basdorf (Landkreis Barnim) ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Der Mann soll am Dienstag kurz vor 18 Uhr eine Straße überquert haben, als er von einem Auto erfasst worden sei. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Senior anschließend in den Gegenverkehr geschleudert und dort von einem weiteren Wagen überrollt worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.