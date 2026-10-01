Steinhöfel (dpa/bb) – Ein 83-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Landstraße bei Falkenberg (Landkreis Oder-Spree) ums Leben gekommen. An dem Unfall soll er mit seinem Auto und ein anderer Lkw beteiligt gewesen sein. Das teilte die Polizei mit. Genauere Angaben machten die Beamten nicht. Die Beifahrerin des Mannes wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Sie soll sich schwer verletzt haben.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein Überholmanöver der Ausgangspunkt für das Geschehen gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun.



