Berlin (dpa/bb) – Ein 82-jähriger Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Spandau seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in seinem Wagen am Freitagnachmittag mit einem vorfahrtsberechtigten Auto zusammengestoßen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Seniors gegen ein geparktes Fahrzeug geschleudert. Der 82-Jährige und seine 84-jährige Ehefrau erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Der 82-Jährige sei in der vergangenen Nacht im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei nun mit.





Der 28-jährige Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt.