Neuruppin (dpa/bb) – Elf Tage nachdem sie in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) von einem Auto angefahren wurde, ist eine 76-Jährige im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau vergangene Woche von einem zurücksetzenden Auto schwer verletzt worden. Der 44-jährige Fahrer des Wagens hatte sie demnach offenbar übersehen, als er rückwärts aus einer Zufahrt fuhr. Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall in der Heinrich-Rau-Straße.