Berlin (dpa/bb) – Ein Senior ist in Berlin-Weißensee mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei tödlich verletzt. Der 71-jährige Radfahrer erlitt am Mittwochmittag eine lebensgefährliche Kopfplatzwunde, wie die Polizei mitteilte. Er wurde demnach zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Donnerstagvormittag erlag er seinen Verletzungen.

Warum er stürzte, war zunächst nicht bekannt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang nicht, sagte eine Sprecherin. Die Ermittlungen dauern an.



