Neuruppin (dpa/bb) – Eine Frau aus Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) wollte Geld investieren und ist von Betrügern im Internet um mehrere Zehntausend Euro gebracht worden. Die 71-Jährige erhielt auf ihrem Telefon Werbung für einfache Gewinne über eine Wertanlage, wie die Polizei mitteilte. Sie nahm online Kontakt auf und übermittelte all ihre persönlichen Daten inklusive ihrer Bankdaten.

Laut Polizei überwies sie zudem einen dreistelligen Geldbetrag auf ein Konto mit zyprischer IBAN. Ein vermeintlicher Finanzvermittler kontaktierte sie und schlug vor, einen Kredit aufzunehmen, um noch höhere Gewinne zu generieren. Sie überwies eine fünfstellige Kreditsumme auf das Konto. In einer App konnte sie sehen, dass sich ihre Einlagen verdoppelt hatten.





Zur Ausschüttung des Geldes sollte die Frau laut Polizei einen weiteren niedrigen fünfstelligen Betrag an Steuern zahlen. Das tat die Frau ebenfalls. Dann riss der Kontakt zum Vermittler ab. Auch in der App waren keine Veränderungen mehr zu sehen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Betrugsfall. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.