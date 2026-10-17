Paaren im Glien (dpa/bb) – Schauschlachtungen, Lederworkshop und eine Rallye: Beim 28. Brandenburger Schlachtefest in Paaren im Glien im Havelland präsentieren sich an diesem Wochenende 70 regionale Produzenten. Mit Veranstaltungen wie Korbflechten und Spinnen solle auch auf die Tradition der winterlichen Vorratshaltung auf dem Lande verwiesen werden, so die Veranstalter. Dabei spiele die Gemeinschaft und das Teilen unter Nachbarinnen und Nachbarn eine große Rolle.

Wurst und Fleisch: Die Produzenten zeigen das «gesamte Spektrum der kulinarischen Alltagsversorgung». Die Aussteller des regionalen Fleischerhandwerks, Direktvermarkter und die Akteure der traditionellen Hausschlachtung stehen demnach auch für Gespräche zur Verfügung.





Ziel sei mehr Bekanntheit und Wertschätzung für die regionale Lebensmittelwirtschaft und den ländlichen Tourismus. In diesem Jahr werde auch eine neue Broschüre «Hofläden und Erzeuger im Land Brandenburg» mit 700 regionalen Einkaufsadressen vorgestellt.

Veranstalter ist der Verband Proagro. Er engagiert sich eigenen Angaben zufolge seit fast 35 Jahren für die Vernetzung und Vermarktung von Brandenburger Angeboten und Dienstleistungen aus den Bereichen Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Land- und Naturtourismus.