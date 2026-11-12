Wittenberge (dpa/bb) – Ein 63 Jahre alter Mann ist in Wittenberge (Landkreis Prignitz) bei einer Attacke mutmaßlich von einem Jugendlichen verletzt worden. Der Mann wurde nach dem Vorfall am Mittwochmittag in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Behörde ermittelt demnach wegen gefährlicher Körperverletzung.

Aufgrund der Personenbeschreibung wird gegen einen 13-Jährigen ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Jugendliche dem Mann in den Rücken gesprungen sein, woraufhin der 63-Jährige zu Boden ging. Der Jugendliche soll dem Mann anschließend ins Gesicht getreten haben. Der Jugendliche flüchtete. Wie es zu der Attacke kam, war zunächst nicht klar. Der Jugendliche war in Begleitung von zwei weiteren Jugendlichen.



