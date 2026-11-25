Berlin (dpa/bb) – Ein 62-Jähriger ist von Unbekannten in Berlin-Hellersdorf angegriffen und verletzt worden. Die Polizei geht von einem möglichen religiösen Motiv aus. Nach Polizeiangaben wurde der 62-Jährige am frühen Morgen von vier Männern angesprochen. Sie hätten das Wort «Christ» erwähnt und an der Kreuzkette des Mannes gerissen. Dann hätten die Männer den 62-Jährigen den Angaben zufolge zu Boden geschubst und auf ihn eingeschlagen. Anschließend seien sie geflüchtet.

Staatsschutz ermittelt zu religiösem Tatmotiv

Der 62-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht sowie an der Hand und am Knie. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung. Wegen des möglichen religiösen Motivs hat zudem der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen.



