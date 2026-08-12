Kloster Lehnin (dpa/bb) – Bei Trechwitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) standen am Nachmittag 600 Strohballen in Brand. Das sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. Einer dieser Strohballen wiege etwa 500 Kilogramm. Weitere Angaben macht die Sprecherin zunächst nicht. Auch ob der Brand bereits unter Kontrolle sei, ließ sie offen.

Über die Warn-App Nina wurde eine Warnmeldung zu dem Vorfall gesendet. «Im Bereich Trechwitz kommt es zu einer Rauchentwicklung bei einem ausgedehnten Brand einer Strohmiete. Die Feuerwehr ist bereits im Einsatz! Halten Sie die Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei für Notrufe frei», hieß es darin.



