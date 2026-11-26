Berlin (dpa/bb) – In den 56 Kitas des Berliner Trägers Kindergarten City werden Fisch und Fleisch ab Januar 2027 vom Speiseplan gestrichen. «Mit der Entscheidung für eine ovo-lakto-vegetarische Mittagsverpflegung verfolgen wir das Ziel, den Kindern eine möglichst hochwertige, ausgewogene und abwechslungsreiche Mittagsverpflegung anzubieten», teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Der aktuelle Vertrag für die Verpflegung der Kindergärten laufe Ende des Jahres aus, erklärte die Sprecherin. Die Neuausschreibung habe man zum Anlass genommen, das Verpflegungskonzept weiterzuentwickeln. Der neue Speiseplan solle sich an den Standards und Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung orientieren. Am Preis ändere sich für die Eltern nichts. Die monatliche Pauschale von 23 Euro für die Verpflegung bleibe gleich.





Wie reagieren die Eltern?

«Wir erhalten sowohl zustimmende als auch kritische Rückmeldungen», sagte die Sprecherin. Für die Eltern sei eine Sammlung wiederkehrender Fragen mit den passenden Antworten erstellt worden. Mit Familien, die sich direkt an den Träger wendeten, stehe man im Austausch.

In den 56 Kitas des Trägers, die sich in Mitte und in Friedrichshain-Kreuzberg befinden, werden aktuell rund 5.000 Kinder betreut.