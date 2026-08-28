Braunschweig (dpa) – Hertha BSC ist in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga nicht zu stoppen. Nach zwei Siegen zum Auftakt gewannen die Berliner in einem spektakulären Spiel auch bei Eintracht Braunschweig nach einem 0:2-Rückstand noch mit 5:3 (2:2).

Vor 21.883 Zuschauern gingen die Braunschweiger durch Yann Sturm (10. Minute) früh in Führung. Kevin Ehlers (33.) nutzte danach nur eine von mehreren guten Eintracht-Chancen zum 2:0.





Kurz vor der Pause schlug die Hertha aber innerhalb von fünf Minuten zurück: Zunächst gelang Jon Dagur Thorsteinsson (44.) der Anschlusstreffer. Dann traf Josip Brekalo aus knapp 40 Metern Torentfernung nach einem schweren Patzer des Braunschweiger Verteidigers Mehmet Aydin.

Elfmeter nach VAR-Einsatz

In der zweiten Halbzeit waren die Berliner nicht mehr zu halten. Ehlers schoss diesmal ein Eigentor (53.). Brekalo verwandelte einen Foulelfmeter (69.), der nach Einsatz des Videobeweises verhängt worden war. Das 5:2 erzielte

Oluwaseun Adewumi (87.). Jan Urbich gelang noch ein Braunschweiger Ehrentreffer (88.).

Der Sieg der Hertha war aufgrund der spielerischen Vorteile verdient. Braunschweig begann stark, leistete sich aber zu viele Fehler.

In der zweiten Hälfte hatten die Gastgeber nur noch eine gute Chance, als Lino Tempelmann das 3:3 verpasste (60.). Wenige Minuten später verursachte der Mittelfeldspieler den Foulelfmeter zum 2:4. Mit diesem Ergebnis (2:4) hatte die Eintracht bereits am vergangenen Sonntag gegen Union Berlin verloren – auch das nach 1:0- und 2:1-Führungen.