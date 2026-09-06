Berlin (dpa/bb) – Ein 53 Jahre alter Mann ist in Berlin mit einer Schussverletzung in einem Auto entdeckt worden. Die Polizei ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt. Den Angaben nach bemerkte ein Zeuge in der Nacht auf Sonntag ein Auto, das quer zur Fahrbahn auf dem Gehweg stand. Auf dem Fahrersitz fand er den 53-Jährigen. Der Mann sei ins Krankenhaus gebracht und notoperiert worden.

Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die etwas mitbekommen haben. Das Auto stand in der Gottlieb-Dunkel-Straße Ecke Eschersheimer Straße.



