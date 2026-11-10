Berlin (dpa/bb) – Nach jahrelangem Stillstand soll auf einer Brache nahe dem Brandenburger Tor in Berlin-Mitte wieder gebaut werden. Die Baugenehmigung für das Wohnungsbauprojekt «The Wilhelm» an der Wilhelmstraße wurde erteilt, hieß es vom Bezirksamt Mitte. Geplant sind 500 Wohnungen sowie Gewerberäume.

Bebaut wird das Grundstück Wilhelmstraße 56 bis 59 zwischen Behren-, Wilhelm- und Französische Straße. Das Gebäude soll acht, an der Wilhelmstraße teilweise neun Geschosse erhalten. Bezirksstadtrat Ephraim Gothe (SPD) begrüßte insbesondere eine Überarbeitung des Konzepts. Der neue Eigentümer habe den Fokus von großen Eigentumswohnungen und Penthouses auf «500 normal geschnittene Einheiten verschiedener Größen» verlagert.





Baugrube seit 2016 – störende Lücke verschwindet

Außerdem betonte Gothe: «Das absehbare Verschwinden einer diesen Ort viel zu lange prägenden Baulücke ist wirklich eine gute Nachricht für den Bezirk Mitte und die Stadt Berlin.» Seit dem Abriss der Vorgängerbauten und dem Ausheben der Baugrube störe die offene Baustelle in direkter Nachbarschaft der Botschaft des Vereinigten Königreichs sowie des Boulevards Unter den Linden.

Auf dem Grundstück befindet sich schon seit 2016 eine Baugrube. Das Projekt war ins Stocken geraten. Im Herbst 2025 übernahm die Berliner Hilpert Gruppe das Vorhaben von der Adler Group und kündigte eine zügige Fortführung an. Die Fertigstellung des Projekts ist für 2028 vorgesehen.