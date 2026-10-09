Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga ausgebaut und die Tabellenführung übernommen. Der deutsche Meister gewann gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) und feierte damit den fünften Sieg hintereinander.

Frederik Tiffels steuerte zwei Tore zum klaren Erfolg bei, außerdem trafen Jean-Luc Foudy, Liam Kirk und Andreas Eder. Goalie Jonas Neffin blieb in seinem vierten Ligaspiel für die Berliner zum dritten Mal ohne Gegentor.





Vor 13.709 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof verteidigten beide Teams von Beginn an konzentriert und ließen nur wenige Chancen zu. Offensiv waren die Gäste in der Anfangsphase das zielstrebigere Team, ehe auch die Hausherren zu ersten Gelegenheiten kamen.

Torhüter Neffin feiert seinen dritten Shutout

Nach der ersten Pause erhöhten die Berliner den Druck, scheiterten aber zunächst immer wieder am Wolfsburger Goalie Dustin Strahlmeier. In der 34. Minute sorgte Tiffels dann für die Führung der Gastgeber, die Foudy mit einem verwandelten Penalty wenig später ausbaute (36.).

Im Schlussabschnitt bemühten sich die Gäste um den Anschlusstreffer, doch Kirk erzielte nach einem Konter das dritte Tor der Berliner (48.). Eder im Powerplay (56.) und erneut Tiffels (58.) sorgten mit ihren späten Treffern für ein klares Ergebnis.